México.- Conductores y repartidores de Uber en México denunciaron presuntas irregularidades en la forma en que la plataforma reporta sus ingresos ante las autoridades, situación que, aseguran, ha impedido que algunos trabajadores accedan de manera completa a las prestaciones de seguridad social contempladas en la reforma laboral para plataformas digitales.

Por su parte, Uber señaló que continúa realizando ajustes para garantizar la correcta aplicación de las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la regulación.

De acuerdo con un informe elaborado por trabajadores de la plataforma, la compañía estaría calculando de manera incorrecta los ingresos de sus conductores y repartidores, lo que representaría un ahorro estimado de mil millones de pesos anuales para la empresa, equivalente a cerca de 83 millones de pesos mensuales.

“La empresa estadounidense de movilidad Uber calcula de forma incorrecta los ingresos de sus conductores y repartidores en México, una práctica que le cuesta al erario mil millones de pesos al año, lo que equivale a aproximadamente 83 millones de pesos mensuales en ahorro”.

“El esquema de subreporte se aparta de la regulación laboral vigente desde 2025 y excluye a los trabajadores de la seguridad social plena que ofrece el IMSS, uno de los beneficios contemplados en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para plataformas digitales, aprobada en diciembre de 2024”, señala el informe de trabajadores de la plataforma.

Por su parte, la empresa comunicó que la incorporación de quienes laboran mediante plataformas digitales al sistema de seguridad social representa un avance para ampliar el acceso a este tipo de prestaciones en México e indicó que ha participado en el proceso desde la etapa de diseño de la política pública, así como durante la elaboración e implementación de la regulación, y aseguró respaldar el esquema planteado por el gobierno mexicano para adaptar la seguridad social a modalidades de trabajo flexible.

“Esta regulación es nueva y técnicamente compleja. Desde su entrada en vigor, y conforme se ha generado mayor claridad sobre los criterios para su aplicación, Uber ha actualizado sus procesos y continúa trabajando para asegurar su correcta implementación.”

“Estamos comprometidos con el cumplimiento del marco regulatorio aplicable y con seguir trabajando de manera constructiva con el gobierno y conductores para atender los retos que surgen de la implementación de un régimen sin precedentes en México y el mundo”, anotó la empresa.

Trabajadores señalan diferencias en ingresos reportados al IMSS

Según el reporte elaborado por los propios conductores y repartidores, entre enero y junio de 2026 Uber habría registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ingresos entre 19% y 25% inferiores a los percibidos realmente por los trabajadores.

Los denunciantes sostienen que para realizar este cálculo únicamente se estaría tomando en cuenta el tiempo correspondiente a los viajes realizados, dejando fuera conceptos como incentivos y la cuota de solicitud del servicio, los cuales, aseguran, deberían formar parte del salario considerado para efectos de seguridad social.

“Lo anterior reduce la carga fiscal de la empresa, genera cotizaciones menores para los trabajadores y contraviene uno de los compromisos de los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de reforma laboral (...) La práctica, que viola la LFT, también afecta las aportaciones de los trabajadores a Infonavit y Afore, así como su acceso a guarderías y protección familiar”, apuntaron los trabajadores en su informe.

De acuerdo con los datos presentados por los denunciantes, Uber concentra aproximadamente a más de 70 mil conductores entre el universo de trabajadores de plataformas que cuentan con seguridad social completa en el país. Los trabajadores estiman que las posibles afectaciones podrían extenderse a más de 250 mil personas si se considera también a sus familias.

El documento señala además que actualmente 237 mil 627 trabajadores de plataformas cuentan con seguridad social plena en México, mientras que 1 millón 663 mil personas fueron incorporadas al universo contemplado por la reforma laboral, de acuerdo con cifras atribuidas al IMSS.