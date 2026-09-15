La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseguró que no debería existir conflicto con Grecia Quiroz tras haber elegido al exfiscal Carlos Torres Piña como coordinador de la Transformación de Morena para Michoacán y, a futuro, posible candidato a la gobernación.

Los comentarios de Citlalli Hernández se dan en un contexto en que Carlos Torres Piña fue el fiscal que estuvo investigando el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de Grecia Quiroz.

Citlali Hernández no ve conflicto en que Torres Piña pueda competir contra Grecia Quiroz por Michoacán

Se dio a conocer que el coordinador de la Transformación de Morena en Michoacán será Carlos Torres Piña, sin embargo, existen señalamientos de que esto sería una jugada ‘sucia’ contra Grecia Quiroz.

Aunque las elecciones 2027 oficialmente iniciaron, será hasta enero 2027 que los candidatos a las gubernaturas puedan decir de forma oficial su postulación.

Sin embargo, mucho se ha dicho sobre la presencia de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, para la gubernatura de Michoacán. Lo mismo que podría pasar con Carlos Torres Piña de Morena.

Ante ello, Citlalli Hernández fue cuestionada por Azucena Uresti sobre la decisión de poner posiblemente a Torres Piña en la candidatura cuando sabe demasiada información del asesinato del esposo de Grecia Quiroz.

Pero a la perspectiva de Hernández no tendría que existir conflicto con Grecia Quiroz, puesto que ambos tienen derecho y además, argumenta que Carlos Torres Piña tiene “mucha ética”.

Pese a su respaldo, aseguró que también se tendría que ver cuál va a ser el actuar del exfiscal de Michoacán con la información que tiene sobre Carlos Manzo, aunque sostuvo “estoy convencida que va a actuar con mucha ética”.

“No tendría que ser un problema, a mí me parece que Carlos [Torres Piña] es una persona que actúa con mucha ética en su andar político (...) estoy convencida de que Carlos va a actuar con mucha ética a pesar de que tuvo esa información [de Carlos Manzo] o fue fiscal”. Citalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Citlalli Hernández defiende candidatura de Carlos Torres Piña aunque fue fiscal en Michoacán

Así como Citlalli Hernández rechazó conflicto con Grecia Quiroz por la posible candidatura de Carlos Torres Piña, también defendió el derecho que el exfiscal tiene a la participación política.

La presidenta de la Comisión aclaró que aunque Torres Piña se desempeñaba como un servidor público autónomo por ser fiscal, tiene el derecho de unirse a un partido político y acceder a otro cargo público.

Además, Hernández sostuvo que Carlos Torres Piña “renunció o pidió licencia” para participar en el proceso de Morena y lograr ser coordinador de la Transformación.