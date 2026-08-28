Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, lanzó una fuerte advertencia ante lo que calificó como una serie de acciones para intentar frenar su proyecto político rumbo a las elecciones de 2027 en Michoacán.

“¡Me quieren quitar del camino!”. Grecia Quiroz

A través de redes, la alcaldesa señaló que, ante el crecimiento del movimiento y a los resultados de algunas encuestas, se han comenzado a utilizar distintos mecanismos para intentar debilitarlo.

Grecia Quiroz acusa mecanismos en su contra para “quitarla del camino” rumbo a Michoacán 2027

En su mensaje, Grecia Quiroz sostuvo que, quienes se mantienen firmes en la lucha, enfrentan tres posibles caminos: “la muerte, la cárcel o el éxito”, retomando una frase que, dijo, solía expresar su esposo, Carlos Manzo.

Con esto, aseguró que se están implementando mecanismos para debilitarla, así como a todo el movimiento, entre estos están:

Auditorías

Denuncias

Recortes presupuestales

Reformas legales

Campañas de desprestigio

Ataques sistemáticos

“Me quieren quitar del camino”: Grecia Quiroz lanza advertencia rumbo a 2027 (@GreciaMich2027)

Las afirmaciones de Grecia Quiroz se dan en medio de la investigación en el asesinato de Carlos Manzo, pues la Fiscalía de Michoacán la requirió para la entrega de los teléfonos de su esposo.

En otras ocasiones, Grecia Quiroz se ha negado a entregar los dispositivos y ahora advierte que el requerimiento en el caso podría ser un intento de presentar acusaciones en su contra para llevarla a prisión.

“No les sorprenda que mañana intenten fabricar cualquier acusación para tratar de llevarme a la cárcel”. Grecia Quiroz

Pese a la persecución política que enfrentaría Grecia Quiroz, se dijo fuerte en la lucha y pidió a sus simpatizantes continuar en el movimiento en caso de que a ella le pase algo.