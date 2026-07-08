La Fiscalía General del Estado de Michoacán alista tres órdenes de aprehensión más de presuntos implicados en el caso Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado en noviembre 2025.

“Se tienen todavía líneas de investigación de entre dos y tres personajes, que tenemos pendientes aún por esclarecer”. Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán

No se dieron a conocer los detalles sobre la presunta implicación de dichas personas en el caso Carlos Manzo, como si estuvieron vinculados directa o indirectamente.

Lo anterior fue mencionado por el encargado de despacho y vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, quien descartó más detenciones por el asesinato.

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán alista tres nuevas órdenes de aprehensión

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán habrían permitido identificar a dos o tres personas más vinculadas en el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con lo informado por el vicefiscal en conferencia de prensa, todavía no se han concretado las órdenes de aprehensión, ya que se sigue la investigación.

Israel Vega, vicefiscal de Michoacán, informó sobre tres personas vinculadas al caso Carlos Manzo (Fiscalía de Michoacán)

Pese a esto, la Fiscalía de Michoacán afirmó que mantienen trabajos constantes en las líneas de investigación, por lo que esperan en unas dos semanas dar información sobre dichos perfiles.

Asimismo, la Fiscalía de Michoacán todavía estaría esclareciendo su participación en el asesinato de Carlos Manzo, sin dar más detalles para no entorpecer las investigaciones.

Aunque dichos perfiles reiterarían la hipótesis de la Fiscalía de Michoacán, referente a que detrás del asesinato hay una red más amplia que la señalada de manera inicial.

Al momento, hay 25 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, aunque su jefe de escoltas, José Manuel Jiménez, sigue prófugo.