Tribunal Electoral de Sonora admitió la denuncia contra Morena y el alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo Angulo, por actos anticipados de campaña para las elecciones 2027.

De acuerdo con el PAN, el expediente JOS-TP-02/2026 es derivado de la decisión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Sonora.

Al respecto, el Tribunal Electoral de Sonora admitió el recurso por diversas irregularidades, como la determinación incorrecta y la falta de precisión en las conductas.

Tribunal Electoral de Sonora admite denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña

El 29 de junio, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora admitió la denuncia del PAN en contra de Morena y el alcalde de Puerto Peñasco, junto a otros funcionarios del ayuntamiento.

La denuncia fue interpuesta por el representante del PAN ante el IEES, Francisco Erick Martínez Rodríguez, el 21 de mayo, ante el Consejo General de dicho instituto.

Alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo Angulo (Ayuntamiento de Puerto Peñasco)

En el mismo, acusaba diversas conductas de campaña y precampaña, como:

Promoción personalizada

Uso indebido de recursos públicos

Participación de Actos Políticos-Electorales en horario laboral

Vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad

De acuerdo con la denuncia del PAN, tanto el alcalde Alejandro Verdugo como la presidenta de Morena en Sonora, Judith Armenta, hicieron publicaciones en redes sociales.

Tribunal Electoral de Sonora determina incorrecto el manejo de la denuncia contra Sonora

El Tribunal Electoral de Sonora aceptó la denuncia debido a lo que definió como un manejo incorrecto del caso por parte del Instituto Electoral Estatal, en mayo de este 2026.

De acuerdo con el Tribunal Electoral de Sonora, se llevó el caso como si existiera un proceso electoral activo, sino que debió tramitarse como un procedimiento ordinario.

Además, no se consideraron los errores en las imputaciones de las conductas ni con el correcto encuadre, por lo que el Tribunal Electoral de Sonora ordenó un nuevo acuerdo de admisión.