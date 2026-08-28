Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana anunció su cuerpo técnico que estará integrador por Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos.

Además, Rafael Márquez eligió a Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico.

Cuerpo técnico de la Selección Mexicana que dirigirá Rafael Márquez

¿Quiénes son los integrantes del cuerpo técnico de Rafael Márquez?

Juan Manuel Lillo será el principal auxiliar de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, con más de cuatro décadas de experiencia en los banquillos.

Lillo comenzó a entrenar a los 16 años, consiguió dos ascensos consecutivos con la UD Salamanca y, a los 29, se convirtió en el entrenador más joven en dirigir en LaLiga.

Ha encabezado equipos en España, México, Colombia, Japón, China y Catar, además de formar parte de cuerpos técnicos en selecciones nacionales y clubes europeos.

Andrés Guardado jugando con la Selección Mexicana (Jorge Martinez / MEXSPORT)

La nueva etapa de Andrés Guardado en la Selección Mexicana

Andrés Guardado inicia una nueva etapa dentro de la Selección Nacional después de una trayectoria como jugador que incluye cinco Copas del Mundo, 13 partidos mundialistas y más de 500 encuentros oficiales con clubes europeos.

El ahora auxiliar técnico, fue capitán del equipo nacional y es el futbolista con más apariciones en la historia de la Selección Nacional (182).

Vidal Paloma es el otro auxiliar de Márquez. Ha desarrollado su carrera en la formación de entrenadores, la metodología, la técnica y la táctica.

Su perfil integra el trabajo el análisis y la preparación táctica dentro del nuevo cuerpo técnico.

El resto del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana

El cuerpo técnico de Rafael Márquez incluye a Xabier Mancisidor, quien tiene trece temporadas como especialista de porteros en el Manchester City.

A su vez, Pol Lorente cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y como entrenador de futbol.

En 2018 comenzó a trabajar con Javier Aguirre en la Selección de Egipto y posteriormente lo acompañó en Leganés, Monterrey y Mallorca, antes de incorporarse a la Selección Nacional de México en 2024 para el proceso mundialista.

¿Por qué eligió Rafael Márquez a este cuerpo técnico?

A través de un comunicado, la Selección Mexicana destacó que el cuerpo técnico de Rafael Márquez reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo.

Los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Mexicana han estado en competencias de élite como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales.