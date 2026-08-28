La tarde de este viernes 28 de agosto una balacera en calles del Centro de CDMX dejó un joven de 18 años herido.

El incidente ocurrió en el cruce de Manuel de la Peña y Peña y Manuel de Girón, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc, dentro de la zona comercial.

Autoridades acordonan calles del Centro CDMX tras balacera; joven herido fue trasladado al hospital

Tras la balacera registrada en calles del Centro CDMX hoy, donde un joven fue atacado con disparos de arma de fuego, policías capitalinos acordonaron el área.

Los hechos se presentaron en plena zona de comerciantes quienes ofrecen sus productos previo al regreso a clases.

Balacera en calles del Centro de CDMX deja un joven herido (Captura de video)

Mediante un comunicado en redes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el joven herido fue trasladado por sus propios medios para recibir atención médica.

Respecto a los responsables de la agresión, la SCC detalló que mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia se realiza su búsqueda.

Los involucrados, de acuerdo con los primeros reportes, habrían escapado en motocicleta sobre la avenida Circunvalación.

Después de la balacera, las autoridades dieron parte a los agentes del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión.