Coca-Cola FEMSA se sumó a la iniciativa “Chapultepec sin Residuos”, con acciones para fortalecer la separación, recuperación y reciclaje de materiales en el Bosque de Chapultepec.

El proyecto busca que botellas de PET, latas y envases de Tetra Pak puedan reincorporarse a cadenas de aprovechamiento, en lugar de terminar en rellenos sanitarios o permanecer en el entorno.

Coca-Cola FEMSA se suma a “Chapultepec sin Residuos” para fortalecer el reciclaje. (CORTESÍA)

¿Qué acciones realizará Coca-Cola FEMSA en Chapultepec?

Uno de los principales componentes de la colaboración será el fortalecimiento del nuevo centro de acopio del Bosque de Chapultepec, para el cual la empresa proporcionará equipamiento e insumos destinados a las labores de clasificación y manejo de residuos.

La colaboración también contempla la recolección periódica de las botellas recuperadas en el bosque. Los materiales serán trasladados a un centro de acopio para continuar con su proceso de aprovechamiento y reciclaje.

¿Cómo participa la ciudadanía en “Chapultepec sin Residuos”?

Como parte de las actividades, colaboradores voluntarios de Coca-Cola FEMSA participaron en una jornada de limpieza y sensibilización ambiental dentro del Bosque de Chapultepec.

Además, mediante un módulo operado por Recíclalo, los visitantes pudieron conocer la manera correcta de disponer botellas y otros envases, así como las distintas etapas que siguen los materiales dentro de la ruta del reciclaje.

Estas acciones buscan facilitar la separación de residuos y promover entre los visitantes una mayor participación en los procesos de reciclaje.

Coca-Cola FEMSA se suma a “Chapultepec sin Residuos” para fortalecer el reciclaje. (CORTESÍA)

Autoridades participan en la iniciativa de reciclaje

En el lanzamiento de “Chapultepec sin Residuos” participaron el subsecretario de Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego, y la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza.

La iniciativa plantea fortalecer la recuperación de materiales aprovechables y generar una ruta para su reincorporación a las cadenas de reciclaje, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos.