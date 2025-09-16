Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, canceló el Grito de Independencia de este lunes 15 de septiembre y el resto de actividades que estaban programadas para el día de mañana martes 16.

Al respecto, el presidente municipal indicó que la de decisión de cancelar los eventos y festejos patrios, se respaldó en la necesidad de salvaguardar la seguridad de la población.

Luego de informar sobre la cancelación debido a los hechos de inseguridad que se registraron en las últimas horas, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pidió ayuda a Claudia Sheinbaum.

Violencia en México (Genaro Natera / Cuartoscuro)

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, canceló Grito de Independencia por inseguridad

La noche del domingo 14 de septiembre, un agente de la policía municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán, fue asesinado durante un ataque armado que se ejecutó en el Bulevar Industrial.

Ante lo ocurrido, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, compartió un mensaje en sus redes sociales, por medio del cual dio a conocer que se tomó la decisión de cancelar Grito de Independencia.

Tras detallar que también queda cancelado el desfile del 16 de septiembre, el presidente municipal refirió que se determinó cancelar los actos “para salvaguardar a la ciudadanía”.

Al hablar sobre el ataque en el que el agente municipal fue asesinado, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, advirtió que fue cometida por grupos delictivos que poseen armas de uso exclusivo del ejército.

Asimismo, advirtió que dichas organizaciones criminales tienen la intención de “intimidar la paz social de los mexicanos”, por lo que pidió la “intervención del Gobierno Federal y de todas las fuerzas federales de seguridad”.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, anuncia cancelación del Grito de Independencia (Carlos Manzo / Facebook)

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan pidió ayuda a Claudia Sheinbaum

En busca de evitar mayores riesgos para la ciudadanía ante la inseguridad de las últimas horas, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, canceló Grito de Independencia y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mismo mensaje que compartió en Facebook, el presidente municipal hizo un llamado “urgente” para que respalde al municipio y a todo el estado de Michoacán con “toda la fuerza del estado Mexicano”.

Para ello, le pidió que se haga lo necesario para “restablecer el orden ante las agresiones” de los grupos delictivos que acusó, atentan contra la autoridad y la población civil.

En ese sentido, planteó que el apoyo federal que pueda brindar Claudia Sheinbaum, permitirá “dejar claro que ningún delincuente puede estar por encima de las autoridades y del bienestar del Pueblo”.

Finalmente, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pidió a la población del municipio hacer eco de su “llamada de auxilio” y compartirla para que pueda llegare a la presidenta de México.