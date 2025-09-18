El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, advirtió el martes 17 de septiembre de 2025 que los ciudadanos podrían armarse ante la violencia que se vive en esa entidad de Michoacán.

La fuerte declaración del alcalde de Uruapan ocurre luego del asesinato del policía Vidal Brígido, que fue atacado a balazos la noche del 14 de septiembre mientras hacía guardia en un retén.

“Si va a haber muertos, también va a haber muertos de la delincuencia”, sentenció Carlos Manzo al justificar su iniciativa de que los ciudadanos puedan armarse para defenderse de la violencia.

armas (Eduardo Díaz)

“El pueblo actuará por propia mano”, advirtió el alcalde de Uruapan por la violencia en Michoacán

Durante un evento para revisar las obras de teleférico que se construyen en Uruapan, el alcalde Carlos Manzo dijo que, si el gobierno federal no garantiza la justicia, entonces “el pueblo hará justicia por propia mano”.

“Si no hay atención por parte del gobierno federal, si no hay atención por parte de la justicia, de las fiscalías, del Poder Judicial, si no hay justicia, vamos a dejar que el pueblo haga justicia por su propia mano” Carlos Manzo

El alcalde de Uruapan instruyó que las obras del teleférico sean pausadas hasta que se detenga al asesino del policía en el retén. En razón a ello, dijo que habría un posible movimiento armado para defenderse violencia.

“Y si va a haber muertos, también va a haber muertos de la delincuencia, no solamente del pueblo, porque no nos vamos a dejar. La gente está cansada” dijo tras expresar su apoyo a la Policía de Uruapan.