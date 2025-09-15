El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que los conciertos de Marisela, Miguel Bosé y El Coyote, programados en Culiacán por las Fiestas Patrias 2025, fueron cancelados.

Mediante un comunicado, emitido la tarde del domingo 14 de septiembre, el gobernador de Sinaloa informó que su decisión es para velar por la seguridad y los intereses de todas las familias sinaloenses.

Al respecto, Rubén Rocha Moya precisó que todas las celebraciones masivas fueron canceladas, por lo que únicamente se llevarán a cabo los actos cívicos y militares por las Fiestas Patrias 2025.

Dichos conciertos se encontraban programados para el lunes 15 de septiembre de 2025 , en el marco del Grito de Independencia, que se llevaría a cabo en el Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa.

Al respecto, el gobernador de Sinaloa manifestó que la decisión deriva de un “ejercicio de responsabilidad”, para priorizar el bienestar, la seguridad y los derechos de las familias sinaloenses.

Rubén Rocha Moya agradeció el profesionalismo y la disposición que tenían Marisela, Miguel Bosé y El Coyote para asistir al evento, en tanto pidió la comprensión de la ciudadanía.

El mandatario estatal reconoció la importancia de celebrar las Fiestas Patrias 2025, por que pidió a los sinaloenses hacerlo desde casa.