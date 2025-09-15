Este 15 de septiembre hay lugares en los que no se celebró el Grito de Independencia 2025, tal como dieron a conocer las autoridades locales.

Como cada año, México celebra el grito con el que dio inicio la lucha de Independencia en 1810, la noche del 15 de septiembre, tanto a nivel federal, estatal y municipal.

Y aunque al Grito de Independencia lo acompaña un festejo, varios lugares anunciaron que los festejos se cancelarán, principalmente por cuestiones de seguridad.

Grito de Independencia 2025: Dónde no festejarán el 15 de septiembre

Debido a motivos de seguridad pública o una ola de violencia reciente, varios lugares anunciaron la cancelación de las festividades y conciertos por el Grito de Independencia 2025:

Iztapalapa, CDMX

Xalatlaco, Estado de México

Oaxaca canceló en 6 municipios:

La Reforma



San Juan Bautista Guelache



Santa María Yolotepec



Santiago Yosondúa



Zapotitlán Palmas



Santiago Amoltepec

Veracruz, también suspendió fiesta en:

Coahuitlán



Coxquihui



Zozocolco de Hidalgo



Cerro Azul

Sinaloa:

Navolato



San Ignacio



Culiacán

Michoacán:

Zinapécuaro



Peribán



Uruapan



Atapaneo, Morelia

Chicago, Illinois Estados Unidos

Con excepción de Iztapalapa y Chicago, los lugares que no celebrarán el Grito de Independencia 2025 es para mantener la seguridad de sus pobladores ante hechos violentos en días recientes.

Grito de Independencia 2025 se cancela en estos lugares (Navolato vía X)

Por lo mismo, los municipios de Veracruz y Michoacán también suspendieron sus desfiles militares del 16 de septiembre, mientras que Navolato sólo realizará un acto cívico breve.

Otras regiones, como Guanajuato y el resto de municipios de Oaxaca, dieron a conocer que debido a la violencia en el estado, habrá un despliegue de fuerzas de seguridad.

Grito de Independencia 2025: Iztapalapa y Chicago cancelaron por estas razones

La alcaldía de Iztapalapa canceló los festejos del Grito de Independencia 2025 pero no por cuestiones de seguridad, sino por la explosión en Puente La Concordia.

Tal como se dio a conocer, en solidaridad y luto por los 14 muertos tras la explosión, las festividades como conciertos del Grito de Independencia 2025 se cancelaron.

Sin embargo, se llevará a cabo sólo la ceremonia cívica por el Grito de Independencia 2025 en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, a partir de las 22:00 horas.

Grito de Independencia 2025 se cancela en estos lugares (Captura de pantalla)

Mientras que en el caso de Chicago, Illinois, Estados Unidos, los organizadores del festejo para el Grito de Independencia 2025 decidieron suspenderlo por miedo a las redadas contra migrantes.