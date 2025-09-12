Varios municipios de Veracruz anunciaron la cancelación de las Fiesta Patrias del próximo 15 de septiembre por motivos de seguridad.

El último municipio en anunciar la cancelación de las actividades festivas fue Cerro Azul, quien, a través de un comunicado señaló que se trata de una decisión pensada en “la seguridad y el bienestar de la población”.

Veracruz: 3 municipios anuncian cancelación de Fiestas Patrias por seguridad de la población

Un total de 3 comunidades de Veracruz anunciaron que no tendrán eventos públicos relacionados con las Fiestas Patrias del 15 de septiembre por la seguridad de la población.

Debido a la violencia registrada en el estado, por lo que se decidió, de manera unánime por las autoridades municipales, evitar las actividades que congreguen a multitudes.

Los municipios de Veracruz que anunciaron la cancelación de las Fiestas Patrias son:

Cerro Azul Entabladero Coxquihui

Los 3 municipios señalaron que esta medida busca evitar riesgos para sus habitantes. Los eventos cancelados son:

Grito de Independencia

Desfile Cívico del 16 de septiembre

Municipios de Veracruz anuncian suspensión de Fiestas Patrias el 15 de septiembre

El primer municipio en anunciar la suspensión de las Fiestas Patrias del 15 de septiembre en Veracruz fue Coxquihui, donde recientemente atacaron la casa del alcalde electo, Lauro Becerra.

De acuerdo con el ayuntamiento, la medida es para salvaguardar a la comunidad de Coxquihui.

A este anuncio siguió el de Cerro Azul, comunidad ubicada a 30 minutos y de Entabladero, a 17 km de Coxquihui.

Ambas poblaciones de Veracruz aseguraron que están priorizando la seguridad y bienestar de la población “en todo momento”, y exhortaron a las familias a celebrar las Fiestas Patrias desde sus hogares.

En los 3 municipios no se realizará la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre, ni el desfile cívico de la mañana del 16.