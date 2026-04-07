El paro de transportistas sigue hoy 7 de abril de 2026 con bloqueos activos por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) que se unieron a las manifestaciones.

Representante de campesinos en Sinaloa, dejó claro que el paro de transportistas sigue activo hasta que se llegue a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y atienda sus peticiones.

Paro de transportistas y campesinos sigue: Estados donde los bloqueos están activos

El paro de transportistas al que se unieron campesinos, sigue en pie tras un día, siendo en estos estados donde sigue activo hoy 7 de abril de 2026:

Baja California

Sinaloa

Guanajuato

Jalisco

Chihuahua

Tamaulipas

Baltazar Valdez, líder de agricultores en Sinaloa, externó con Azucena Uresti que decidieron seguir con el paro en estos seis estados, luego de la represión que vivieron en Tlaxcala.

Y es que campesinos acusan que durante el paro en Tlaxcala, se les arrojó gas lacrimógeno para que evacuaran la zona, lo que calificó como “represión” por el gobierno de México.

Ante ello, Valdez confirmó que el paro por el sector de los campesinos sigue en pie pese a que se creyó que la mañana de hoy 7 de abril se creía que iban a lograr acuerdos, decidieron seguir por la represión de la que fueron víctimas.

“Íbamos a desalojar ya porque íbamos a llegar a acuerdos, pero esta acción represiva, pues no abona a esa intención”. Baltazar Valdez, líder de agricultores en Sinaloa.

Por su parte, el último comunicado de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) la noche del 6 de abril de 2026, informó que el paro continúa en 20 estados de la república mexicana.

Asimismo, se sumaron a la exposición de la represión en Tlaxcala por el paro y asegurando que seguirán alzando la voz.

Campesinos no quieren a Julio Berdegué en mesas de trabajo

Los campesinos y transportistas mantienen el paro, donde los agricultores compartieron que pidieron que Julio Berdegué saliera de las negociaciones.

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Valdez argumentó que pese a que hubo mesas de trabajo con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, esta vez lo quieren fuera del diálogo porque no cumple lo firmado.

“Habíamos firmado acuerdos y no se cumplieron. Por lo tanto ya no tiene la confianza de los productores y campesinos para estar en una mesa de diálogo”. Baltazar Valdez, líder de agricultores en Sinaloa.

Fue así que los campesinos ponen como pauta para detener el paro que esté Carlos Augusto Morales, secretario particular de Claudia Sheinbaum, en las mesas de negociación para su gremio.