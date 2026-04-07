El gobierno de Tlaxcala dio a conocer que se restableció la circulación en vías primarias en la entidad tras el bloqueo carretero realizado por productores agrícolas en la región.

Las autoridades señalaron que la intervención se llevó a cabo mediante el operativo denominado “Paso Libre”, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.

El bloqueo se mantuvo durante más de 24 horas y generó una gran fila de vehículos de aproximadamente 13 kilómetros, afectando la movilidad de miles de personas, lo que obstruyó el paso a mercancías, servicios médicos y de urgencias.

Operativo “Paso Libre” restablece circulación en Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, el gobierno aseguró que se había buscado resolver el conflicto mediante un diálogo antes del bloqueo. Entre las acciones mencionadas se encontraba la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno federal y una audiencia con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Tlaxcala reafirmó su compromiso con el diálogo con productores (Cortesía)

Asimismo, explicaron que la decisión de intervenir se tomó luego de que los manifestantes mantuvieran el cierre de las vías de comunicación pese a los llamados para liberar el paso. . En ese contexto, elementos de seguridad desplegaron un operativo para retirar la obstrucción y restablecer la movilidad.

Según el informe oficial, algunos manifestantes habrían reaccionado de forma agresiva utilizando objetos como cohetones y maquinaria agrícola. Ante esta situación, los cuerpos de seguridad aplicaron protocolos de contención y utilizaron medidas disuasivas no letales, entre ellas agua y gases lacrimógenos.

Tlaxcala reafirmó su compromiso con el diálogo con productores (Cortesía)

Pese a la situación del operativo, se concluyó con saldo blanco y sin personas detenidas, lo que permitió reabrir las carreteras afectadas. Asimismo, se reiteró que el gobierno de Tlaxcala respeta el derecho a la protesta, pero subrayó que este no debe afectar los derechos de terceros ni impedir la movilidad de la población.

Finalmente, la administración estatal reiteró su disposición para continuar el diálogo con el sector agrícola y buscar soluciones institucionales a sus demandas.