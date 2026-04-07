La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que mantiene movilizaciones activas en 20 estados en conjunto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

“Nos encontramos en movilización activa en 20 estados de la República Mexicana, como parte de una jornada nacional de lucha en defensa del transporte de carga y del campo mexicano”. ANTAC

¿Viajarás este martes 7 de abril? Esto es lo que se sabe sobre el bloqueo de transportistas y campesinos en carreteras de México.

Esto se sabe de los bloqueos de transportistas este martes 7 de abril

Hasta el momento, ANTAC y FNRCM no han confirmado si el bloqueo de carreteras se extenderá este martes 7 de abril; sin embargo, reiteran que sus demandas no han sido cumplidas.

ANTAC sobre bloqueos este martes (Captura de pantalla )

De acuerdo con una publicación en redes sociales, los demandantes no han alcanzado acuerdos con el gobierno, por lo que los bloqueos podrían ser indefinidos si no se atienden sus peticiones.

Entre las demandas de ANTAC y FNRCM se encuentran:

Seguridad en carreteras

Reducción en el costo de combustibles

Eliminación de abusos y extorsiones

Tarifas justas en el transporte

Apoyo real al campo mexicano

Infraestructura carretera digna

Fin a la criminalización del transporte y del campo

Ante la posibilidad de que haya bloqueos este martes, se recomienda a la población mantenerse informado por vías oficiales sobre la situación de las carreteras, ya sea en Capufe o la Guardia Nacional Carreteras.