El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder José Antonio Yépez, conocido popularmente como ‘El Marro’.

Así como ventiló que ‘El Marro’, líder de la organización criminal transnacional CSRL, continúa operando desde prisión, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre José Antonio Yépez.

¿Quién es José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez Ortiz alias ‘El Marro’ es un narcotraficante y huachicolero mexicano.

Es líder del Cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal transnacional fundada en 2014, con sede en Guanajuato.

'El Marro' (Tomada de video)

¿Qué edad tiene José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, nació en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, el 23 de julio de 1980, por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez, ‘El Marro’, está casado con Karina Mora Villalobos, también vinculada al Cártel Santa Rosa de Lima.

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez, ‘El Marro’, pertenece al signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez, ‘El Marro’, es padre de seis.

Hasta agosto de 2020, documentos oficiales indicaban que José Antonio Yépez tenía cinco hijos.

Tres de su pasada relación con Elsa Marisol Martínez Prieto, alías ‘La Güera’. Dos más con Karina Mora Villalobos.

Sin embargo, en 2024 detuvieron a Luis Antonio Yépez Cervantes, alías ‘Sonic’ y miembro del CSRL, quien fue identificado como el hijo de ‘El Marro’, por lo que es padre de seis.

¿Qué estudió José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez, ‘El Marro’, inició su carrera criminal en 2010. Se especializó en venta y distribución de drogas así como robo de vehículos. Se desconoce su grado de estudios.

“El Marro” (Twitter/FGEGUANAJUATO)

¿En qué ha trabajado José Antonio Yépez, ‘El Marro’?

José Antonio Yépez, ‘El Marro’, fungió como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima entre 2017 y 2020, organización criminal que opera en ciudades de Guanajuato, como:

Celaya

Cortazar

Salamanca

Juventino Rosas

Santa Rosa de Lima

San Miguel Octopan

Villagrán

Apaseo El Alto

Apaseo El Grande.

El 2 de agosto de 2020 fue capturado por autoridades estatales y federales en Juventino Rosas, Guanajuato.

Posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social No. 1

El 14 de enero de 2022, fue declarado culpable de secuestro agravado, lo sentenciaron a 60 años de prisión.

Detención de "el Marro" (Cortesía)

Estados Unidos sanciona a ‘El Marro’

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a ‘El Marro’, así como al Cártel Santa Rosa de Lima.

Además de añadirlos a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), a la organización criminal y a El Marro se le bloquearon bienes, derechos y entidades, directos e indirectos, que se encuentren en Estados Unidos.

Así como se les prohibe realizar transferencia en territorio estadounidense.

Aunado a esto, a José Antonio Yépez se le acusa de seguir operando el CSRL desde prisión.