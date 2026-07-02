El Ayuntamiento de Monterrey aprobó la celebración de un convenio de colaboración con autoridades federales, estatales y municipales para realizar los estudios preliminares del Tren Metropolitano Monterrey, un proyecto de infraestructura ferroviaria impulsado por el Gobierno de México.

La medida busca fortalecer la planeación urbana y avanzar en el desarrollo de un sistema de movilidad regional que permita mejorar la conectividad entre diversos municipios de Nuevo León.

Tren Metropolitano Monterrey impulsará estudios de ordenamiento territorial

El acuerdo permitirá coordinar esfuerzos entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León y los municipios de Anáhuac, Bustamante, García, Escobedo, Lampazos de Naranjo, San Nicolás de los Garza, Salinas Victoria, Santa Catarina y Villaldama.

Como parte del proyecto se desarrollarán Estudios de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo en las zonas donde se ubicarán las futuras estaciones ferroviarias.

Los análisis estarán enfocados en la planeación del crecimiento urbano, la movilidad y el aprovechamiento del suelo en torno a la infraestructura correspondiente al proyecto Saltillo-Nuevo Laredo, Fase II, que contempla un recorrido por la ciudad de Monterrey.

Los estudios también permitirán identificar necesidades de infraestructura, accesibilidad y conectividad en los alrededores de las estaciones proyectadas, con el objetivo de favorecer un desarrollo urbano ordenado y una mejor integración del sistema ferroviario con el entorno metropolitano.

Asimismo, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno busca establecer una base técnica que facilite la ejecución del proyecto y fortalezca la colaboración institucional en temas relacionados con movilidad, desarrollo territorial y planeación de largo plazo.

Tren Metropolitano Monterrey impulsará estudios de movilidad, conectividad y desarrollo urbano. (cortesía)

Monterrey apuesta por una movilidad moderna y sustentable

El Tren Metropolitano Monterrey forma parte de una estrategia orientada a impulsar alternativas de transporte más eficientes y sostenibles para las personas que diariamente se trasladan entre los municipios metropolitanos y la capital de Nuevo León.

El Ayuntamiento de Monterrey busca consolidar una movilidad moderna, ordenada y sustentable por medio de estas acciones en conjunto con las instituciones y la planeación responsable del crecimiento urbano.