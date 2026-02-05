La influencer conocida como La Nicholette reveló que hará un live para hablar de su secuestro ocurrido el pasado 19 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Pues a través de sus redes sociales, La Nicholette reveló que planea hacer un streaming en vivo en donde estará hablando sobre su secuestro que se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

La plataforma para ver en vivo a La Nicholette hablando de su secuestro en Culiacán

La influencer Nicole Pardo Molina, mejor conocida como La Nicholette, dio a concoer en su cuenta de Instagram que revelará detalles de su secuestro ocurrido el Culiacán, Sinaloa el pasado19 de enero de 2026, el cual fue resuelto cuatro días después por autoridades locales.

En la imagen subida a las historias de La Nicholette, puede leerse que estará transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Kick.com, la cual ella asegura que “es la única plataforma que no censura”; esto tras ser encontrada por la Fiscalía de Sinaloa con vida.

De igual manera, La Nicholette quien fue secuestrada mientras conducía su Cybertruck, reveló que estará transmitiendo en Kick.com en punto de las 3:00 pm de este 5 de febrero y lo hará en vivo “para que no digan que es IA”.

Finalmente aclaró que en la plataforma de Kick, en donde estará transmitiendo en vivo, no monetiza; esto tras recibir críticas sobre la veracidad de su secuestro en Culiacán en donde ha recibido incluso amenazas.