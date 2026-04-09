El Comando Unificado de Protección Civil informó que la tarde de este miércoles 8 de abril se logró recuperar el cuerpo del tercer minero que fue hallado sin vida en la mina Santa Fe, en Sinaloa.

Tras la recuperación del cuerpo, la Fiscalía del estado de Sinaloa inició el protocolo de resguardo y el traslado para su identificación, así como el acompañamiento y atención a la familia.

Rescatan cuerpo sin vida del tercer minero de Santa Fe, Sinaloa

La Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) informó durante la madrugada que habían localizado a un tercer minero de Santa Fe, en Sinaloa, y la tarde de este 8 de abril se logró recuperar el cuerpo.

Rescatan cuerpo sin vida del tercer minero de Santa Fe, Sinaloa (Captura de pantalla)

A través de un comunicado en redes sociales, el Comando Unificado de la mina Santa Fe de la CNPC notificó que se ha iniciado el proceso para la plena identificación del minero.

Asimismo, las autoridades se comprometieron a intensificar los trabajos en el sitio para localizar al cuarto trabajador que permanece atrapado en la mina Santa Fe; aún no se sabe si se encuentra con vida.

De acuerdo con la información, de los cuatro mineros que quedaron atrapados, dos han sido rescatados con vida luego de 13 días del colapso; hasta el momento solo hay un muerto.