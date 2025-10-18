¿Por qué se encuentra cerrado Viaducto Tlalpan? Protesta realiza un corte a la vialidad tras la desaparición de una menor de edad en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Ximena López Rosales, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan .

¿Por qué se encuentra cerrado Viaducto Tlalpan? Se realiza protesta tras desaparición de menor en CDMX

Este 18 de octubre alrededor de cincuenta personas bloquearon el Viaducto Tlalpan, esta protesta fue por la desaparición de la joven Ximena López Rosales.

#AlertaVialFIA | Amigos y familiares de Ximena López , una menor de 17 años, desaparecida desde el jueves en calles de la alcaldía Tlalpan, bloquean este sábado la carreta federal México-Cuernavaca para exigir a las autoridades que localicen a la adolescente que fue vista por… pic.twitter.com/uAQYa4xozH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2025

Familiares y amigos de Ximena López Rosales bloquearon Viaducto Tlalpan con el objetivo de exigirle a las autoridades que hagan las investigaciones pertinentes para esclarecer lo que le pasó a la menor de edad.

El bloqueo se encuentra en la carretera federal México-Cuernavaca, provocando caos y severos rezagos.

Se recomienda a las personas tomar sus precauciones y optar por vialidades alternas, ya que los manifestantes señalaron que no retirarán el bloqueo hasta que tengan respuesta por parte de las autoridades.

Esto se sabe sobre la desaparición de Ximena López Rosales, por quien se encuentra bloqueado Viaducto Tlalpan

Ximena López Rosales fue vista por última vez el 16 de octubre de 2025 en La Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, al momento de su desaparición Ximena López Rosales vestía blusa negra, sudadera negra, pantalón color café y crocs azules.

Además de que usa lentes de graduación y como señas particulares tiene mancha roja en el cuello (lado izquierdo), cicatriz en la frente y cicatriz en el mentón.

Es el segundo bloqueo que realizan los familiares y amigos de Ximena López Rosales para presionar a las autoridades para que intensifiquen la búsqueda y la localización de la joven.