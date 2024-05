Hoy 10 de mayo, Día de las Madres, cientos de madres buscadoras salieron a las calles a protestar por sus hijos desaparecidos en la Ciudad de México; ya se encuentran frente a Palacio Nacional.

En el marco del Día de las Madres, las madres buscadoras protestan en el Zócalo de la CDMX como parte de la Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijas, Hijos, Verdad y Justicia.

Con pancartas, fotografías y consignas como “hija, escucha, tu madre está en la lucha”, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, las activistas partieron del Monumento a la Madre hasta llegar al Zócalo de la CDMX, frente a Palacio Nacional.

Tal es el caso de la madre buscadora Yolanda Morales del colectivo BÚSCAME, quien refirió que ni Andrés Manuel López Obrador ni en su momento Felipe Calderón recibieron a víctimas que están en busca de sus familiares.

Ni Andrés Manuel @lopezobrador_ ni @FelipeCalderon “nos han recibido. Entonces los estamos buscando" para que hagan su trabajo, dice la madre buscadora Yolanda Morales del colectivo @BUSCAMEMX.



Ella busca a su hijo Dan Fernández, desaparecido por militares durante la guerra… pic.twitter.com/iohLkFncTu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 10, 2024

Desde el Zócalo CDMX, madres buscadoras piden ayuda al gobierno de AMLO para encontrar a sus desaparecidos

Las madres buscadoras arribaron al Zócalo capitalino gritando consignas como “10 de mayo no es fiesta, es de lucha y de protesta”.

Enseguida, se dirigieron frente a Palacio Nacional, que se encuentra protegido por vallas metálicas, en donde elementos de la policía de la CDMX les pidieron alejarse, por lo que se limitaron a extender sus pancartas sobre la protección instalada.

“Así debería mandar a la policía a las calles para que no nos violen, no nos maten y no nos desaparezcan”, gritó una de las manifestantes.

Desde la plancha del Zócalo, las activistas leyeron un pronunciamiento en el que exigieron el apoyo del gobierno federal para encontrar a sus hijos desaparecidos.

Con vallas y policías, así reciben a las madres buscadoras en Palacio Nacional tras marchar desde el Monumento a la Madre



"Así debería mandar a la policía a las calles para que no nos violen, no nos maten y no nos desaparezcan", le gritan a AMLOpic.twitter.com/GFWsRJYUFC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 10, 2024

Madres Buscadoras marchan hoy 10 de mayo en varios estados

Madres Buscadoras de distintos estados de México salieron a las calles a marchar hoy 10 de mayo para exigir justicia por sus hijos e hijas desaparecidas.

Diversos colectivos de madres buscadoras se organizaron en estados como Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Colima, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, desde hace dos semanas, madres buscadoras de la CDMX lanzaron una convocatoria a nivel nacional para una megamarcha este 10 de mayo en el Monumento a la Madre.

De tal manera que colectivos de estados como Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Morelos se sumaron a la movilización.