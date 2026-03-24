Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, afirma tener una gran ventaja sobre la senadora Andrea Chávez para la elección de candidatos a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

En entrevista con López-Dóriga, Cruz Pérez Cuéllar dijo que aceptará el resultado de las encuestas populares de Morena; sin embargo, afirma tener una ventaja sobre Andrea Chávez.

Alcalde Cruz Pérez Cuéllar dice tener ventaja sobre Andrea Chávez en Chihuahua

Basándose en resultados de encuestas y el apoyo territorial, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó tener una clara ventaja en la contienda interna de Morena en Chihuahua para las elecciones de 2027.

De acuerdo con la información, Ciudad Juárez concentra entre el 42% y el 43% del padrón electoral de Chihuahua y, dado que Cruz Pérez Cuéllar fue reelecto en la demarcación, tendría un gran apoyo.

Cruz Pérez Cuéllar fue reelecto para el periodo 2024-2027 (Ig: cruzperezcuellar)

Más allá de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar mencionó que su movimiento ha crecido a otras lugares del estado, como Chihuahua capital, donde logró reunir a más de 8 mil personas.

En palabras de Cruz Pérez Cuéllar, existe una tendencia a su favor que considera “muy difícil que se revierta”, por lo que su estrategia actual se enfoca en consolidar y conservar esa ventaja.

Respecto al reciente apoyo que recibió Andrea Chávez por parte de otros senadores, Pérez Cuéllar minimizó el acto señalando que esos funcionarios “no votan en Chihuahua” y que la decisión final será de los chihuahuenses.