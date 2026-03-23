Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, negó que haya destapado a Andrea Chávez como la candidata de Morena para la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027.

En entrevista con López-Dóriga, el senador Ignacio Mier destacó que Andrea Chávez es una “joven talentosa” y una “gran legisladora”, pero negó que la haya destapado en evento público.

Andrea Chávez busca la candidatura de Morena en Chihuahua para 2027 (Michelle Rojas)

Ignacio Mier afirma que apoyo a Andrea Chávez no es un “destape” para Chihuahua 2027

Durante el fin de semana, los senadores Ignacio Mier y Andrea Chávez participaron en un evento público en Chihuahua, donde el coordinador de la bancada de Morena mostró su apoyo a la legisladora.

“Acá nació en Chihuahua una joven talentosa, brillante, estudiosa y gran oradora. Representa el relevo generacional de nuestro movimiento y si ustedes quieren va a ser su gobernadora: Andrea Chávez”. Ignacio Mier

Pese a lo anterior, Ignacio Mier afirma que su apoyo a Andrea Chávez no implica que la esté destapando para Chihuahua 2027, pues los candidatos de Morena se eligirán por encuestas populares.

Ignacio Mier admitió que, durante el evento en Chihuahua, se unió al coro de los asistentes que coreaban la posibilidad de que Chávez fuera candidata, pero aclaró que no es un destape de las elecciones 2027.

En la entrevista, Ignacio Mier mencionó que existen otros morenistas que han expresado sus aspiraciones, como el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien calificó como un “eficaz presidente”.