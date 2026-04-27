Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, sí acudirá al Senado de la República este martes 28 de abril, aseguró el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.

“Hasta donde va el transcurso de las cosas sí (se va a presentar)…” Jorge Romero Herrera. PAN

No obstante, Jorge Romero dijo que es ridículo que se quiera responsabilizar a una gobernadora cuando es obligación de la federación asegurarse de la acreditación o no acreditación de agentes extranjeros en México.

Así lo dijo en entrevista con Azucena Uresti ante la muerte de dos agentes de la CIA tras participar en un operativo para el desmantelamiento de un gran narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua.

PAN rechaza que presencia de agentes de la CIA sea “intervencionismo ilegal”

Jorge Romero dijo que el motivo por el que señalan a Maru Campos es por haber desmantelado un narcolaboratorio y que ello no pasaría si hubiera pasado con un gobernador de Morena.

El caso en Chihuahua que se descubrió por la muerte de dos agentes estadounidenses, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, no configura “intervencionismo ilegal”, aseguró, ni que se haya violado la Ley de Seguridad Nacional.

No obstante, aclaró que no aprobarían la intervención de Estados Unidos y que creen en la cooperación internacional: “jamás hemos dicho que estamos a favor (de la intervención), jamás lo haremos”.

PAN: Maru Campos va a inaugurar la comparecencia de los gobernadores; “se va a poner bueno”

Jorge Romero dijo que aunque no esta obligada a ir, Maru Campos acudirá al Senado, pero ello abre la puerta a pedir la “visita” o “comparecencia” no formal de otros gobernadores.

Dijo que el día de mañana “se va a poner bueno” porque “se les va a revertir” a Morena cuando acuda a las 11:00 horas a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado.

En ese sentido insistió que dejará en claro que la presencia de agentes de Estados Unidos en México es una responsabilidad de la federación y no de los estados, luego de que se supiera que un agente entró como visitante y otro con pasaporte diplomático.