La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, podría enfrentar un juicio político por un operativo militar en la Sierra Tarahumara que contó con la participación de agentes estadounidenses.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, asegura que el actuar de Maru Campos, de 50 años de edad, es una violación a los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución y de otras leyes.

“Se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso a territorio nacional de personal de la CIA, quienes ejercieron facultades que la Constitución confiere en forma exclusiva a las autoridades mexicanas”. Enrique Inzunza. Senador de Morena

Señala que la Ley de Seguridad Nacional específica que la presencia de agentes extranjeros en el país requiere la autorización expresa del gobierno federal, además de que limita su participación a labores de intercambio de información, no a intervenciones directas.

Con base a esta información, el funcionario, de 53 años de edad, asegura que podría iniciarse un juicio político acusado a Maru Campos de “traición a la patria”, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal.

De proceder y de resultar culpable, la gobernadora de Chihuahua, enfrentaría una sentencia de 5 a 40 años de cárcel.

“A mi juicio, la Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación, sin necesidad de denuncia alguna” Enrique Inzunza. Senador de Morena

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Mediante La Jornada, el senador Óscar Cantón Zetina, respalda las declaraciones de su colega asegurando que hay todos los elementos para enjuiciar a Campos, quien no tiene cómo defenderse.

“Hay elementos irrefutables: es gravísimo el reconocimiento de que los agentes de Estados Unidos llevaban uniformes de la policía estatal de Chihuahua para disimular que participaban en una acción contra el narcotráfico” Óscar Cantón Zetina. Senador de Morena

Senado cita a Maru Campos

Será el próximo martes 28 de abril cuando Maru Campos y el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, se presenten en el Senado para rendir cuentas.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón, de 72 años de edad, adelantó que a la gobernadora de Chihuahua y al Fiscal de la entidad se les exigirá un informe pormenorizado sobre el operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

La documentación deberá detallar la cronología de los hechos, las participaciones, las acciones, pero sobre todo, la comunicación con autoridades federales.

Ante esto, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa reforzó lo dicho por sus compañeros de Morena, asegurando que hay suficientes elementos para iniciar un juicio político.