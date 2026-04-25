Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, solicitó a Maru Campos que acuda al Congreso para explicar el operativo de seguridad en Chihuahua en el que participaron agentes de Estados Unidos.

“El Senado conforme a sus atribuciones constitucionales explícitas e implícitas en el Artículo 76, interviene invitando a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, no para polemizar, sino para verificar con documentos si se respeta el marco constitucional”. Ignacio Mier

El senador Mier puntualizó que la ley estipula que la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano, encabezadas por el Ejecutivo federal y reguladas por la Ley de Seguridad Nacional.

Ante la participación de extranjeros en un operativo en Chihuahua, Ignacio Mier pidió a la gobernadora Maru Campos que acuda al Senado a explicar el caso, del que han existido diversas versiones.

Ignacio Mier pide a Maru Campos explicar en el Senado operativo en Chihuahua (cortesía)

Ignacio Mier abre tribuna del Senado para que Maru Campos explique operativo en Chihuahua

Ignacio Mier solicitó que la gobernadora Maru Campos acuda al Senado para explicar el operativo en Chihuahua en el que presuntamente participaron agentes de la CIA de Estados Unidos.

El legislador destacó que lo ocurrido en Chihuahua no es un tema de percepción, sino de legalidad, por lo que exige se aclare:

Si hubo autorización federal para la participación de extranjeros en este operativo

Cuál fue el alcance de los agentes extranjeros

Bajo qué mando operaban durante el despliegue

En una publicación, Ignacio Mier insistió en que, cuando se trata del cumplimiento del Estado de derecho, la eficacia de un operativo no puede sustituir el apego a la ley.