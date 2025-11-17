José Antonio Cruz Medina se convierte en el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le dio la bienvenida y aseguró que este movimiento es para la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia también impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

José Antonio Cruz Medina llega a la SSP como un experto en seguridad

Una de las cosas que más destacaron durante el nombramiento de José Antonio Cruz Mdina fue su amplia trayectoria en temas de inteligencia, investigación y seguridad.

El nuevo Secretario de Seguridad es un hombre que ha estado cerca de autoridades como Omar García Harfuch.

¿Quién es José Antonio Cruz Medina? Nuevo fiscal coordinador en Michoacán (Especial)

Fue a principios de noviembre de 2025 cuando Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por lo que explicó la mandataria, algunas acciones de esta estrategia se centran en el fortalecimiento de las fuerzas federales.

Del mismo modo, se estableció un plan de desarrollo económico en el que se garantiza seguridad social y salarios dignos para la infraestructura rural y programas de reinserción y atención a víctimas.

En su anuncio, Alfredo Ramírez Bedolla expresó confianza en que la llegada de José Antonio Cruz Medina impulse de manera positiva el plan de la mandataria mexicana.