La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre el nombramiento del nuevo fiscal coordinador, cercano a Omar García Harfuch, pero, ¿quién es José Antonio Cruz Medina? Te decimos lo que sabemos.

Fue el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña quien hizo entrega del nombramiento al nuevo fiscal coordinador José Antonio Cruz Medina, junto con la presentación de su currículum.

Igualmente, el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como fiscal coordinador de la Fiscalía General del Estado fue destacado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ya que fortalecerá la seguridad en Michoacán.

¿Quién es José Antonio Cruz Medina?

José Antonio Cruz Medina es el nuevo fiscal coordinador de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que consta de una larga trayectoria como elemento policial, ya que también fue subsecretario de Investigación Especializada.

Además, José Antonio Cruz Medina es cercano al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lo que marca una nueva etapa de coordinación en la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán también destaca que José Antonio Cruz Medina ha sido reconocido con Mención Honorífica por la extinta Policía Federal.

¿Quién es José Antonio Cruz Medina? Nuevo fiscal coordinador en Michoacán (Captura de pantalla)

¿Qué edad tiene José Antonio Cruz Medina?

Sin embargo, se desconoce la edad de José Antonio Cruz Medina, así como su lugar de nacimiento.

¿Quién es la esposa de José Antonio Cruz Medina?

De igual manera, no se tiene información sobre quién es la esposa de José Antonio Cruz Medina o su estado civil.

¿Qué estudió José Antonio Cruz Medina?

José Antonio Cruz Medina es licenciado en Derecho por la Universidad Emilio Cárdenas, como se lee en su currículum, disponible en la página de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem).

Sin embargo, José Antonio Cruz Medina también tiene un posgrado en Derecho Civil por su Alma Máter y una Maestría en Criminalística, por el Instituto Azteca de Formación Empresarial.

¿Quién es José Antonio Cruz Medina? Nuevo fiscal coordinador en Michoacán (FGE de Michoacán vía X)

¿En qué ha trabajado José Antonio Cruz Medina?

Previo a convertirse en el fiscal coordinador de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, José Antonio Cruz Medina fue subsecretario de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Pero en su trayectoria también se destaca que José Antonio Cruz Medina fungió como:

oficial de la Guardia Nacional de 2020 a 2022

coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de Baja California, de noviembre 2019 a abril 2020

director general de Operaciones Técnicas de la División de Invesitgación de la Policía Federal, de abril 2017 a octubre 2019

Tras comenzar como oficial en la Policía Federal en donde coordinaba investigaciones de campo de delitos de alto impacto, cargo que José Antonio Cruz Medina desempeñó desde febrero 2007 a octubre 2019, en la Gendarmería.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán también destacó el trabajo de José Antonio Cruz Medina a nivel internacional, en foros como la Cuarta Reunión Trilateral sobre Trata de Personas, con Estados Unidos y Canadá.

Así como en la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas y la Mesa Redonda México-Estados Unidos sobre Tráfico de Armas, pero también José Antonio Cruz Medina se ha entrenado en el FBI en México.