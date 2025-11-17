Avioneta que volaba de Puebla a Guadalajara cae en Michoacán

La tarde del lunes 17 de noviembre de 2025, una avioneta que volaba de Puebla con destino a Guadalajara, Jalisco, cayó dentro del estado de Michoacán.

Reportes señalan que la aeronave se impactó cerca del poblado de Purépero, Michoacán, resultando en al menos 5 personas heridas.

Cae avioneta en Michoacán; 5 personas resultaron heridas

La tarde de este lunes, una avioneta cayó en el estado de Michoacán, en un descampado ubicado entre las comunidades Dos Estrellas y Villa Mendoza, muy cerca del poblado de Purépero.

El accidente dejó un total de 5 personas heridas, de quienes se desconoce más información de su estado de salud.

De acuerdo con testigos, el piloto de la avioneta intentó aterrizar de emergencia en la zona rural, sin embargo, en uno de los intentos terminó por estrellarse.

Esto provocó que la pequeña aeronave comenzara a incendiarse, aunque los 5 tripulantes lograron salir antes de que fuera totalmente consumida por las llamas.

Debido a esto, fue necesaria la presencia del equipo de bomberos, quienes con la ayuda de una camioneta cisterna lograron apagar el fuego.

Policías municipales de Purépero se trasladaron al sitio para vigilar la zona, y permitir las labores de los servicios de emergencia.

Esto debido a que distintas ambulancias arribaron al sitio para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir ayuda.

Autoridades de Michoacán investigarán las posibles causas del accidente, esto para determinar si se trató de alguna falla mecánica de la avioneta o las condiciones de la zona las que habrían provocado la caída de la avioneta.