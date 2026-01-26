Fiscalía de Guanajuato investiga ataque en cancha deportiva de Salamanca que dejó 11 muertos

Durante la tarde del domingo 25 de enero de 2026, se registró un ataque armado en una cancha deportiva de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, que dejó un saldo de 11 personas muertas.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato atrajo el caso e inició las diligencias correspondientes para dar con los responsables del ataque, el cual también dejó varias personas heridas.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía informó sobre las acciones emprendidas para esclarecer la agresión armada ocurrida en esta comunidad.

Fiscalía de Guanajuato inicia investigación tras ataque armado en cancha deportiva de Salamanca

La Fiscalía de Guanajuato detalló que, de manera inmediata, integral y prioritaria, se abrió una carpeta de investigación por el ataque armado que dejó un saldo preliminar de 11 víctimas mortales: 10 personas fallecieron en el lugar y una más murió mientras recibía atención médica.

En cuanto a los lesionados, la dependencia precisó que se reportan seis personas heridas, quienes continúan bajo atención médica especializada.

Para el desarrollo de las investigaciones, se desplegó personal del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y servicios periciales, quienes realizaron las primeras diligencias en la zona de Loma de Flores, Salamanca.

Refuerzan seguridad tras ataque armado en Salamanca

La Fiscalía estatal señaló que se mantiene una coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

El objetivo es reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y apoyar la localización de los probables responsables del ataque.

Fiscalía de Guanajuato condena ataque en cancha deportiva

En su comunicado, la Fiscalía de Guanajuato afirmó que “repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social”, y reiteró que actuará con firmeza para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.

Fiscalía de Guanajuato investiga ataque en cancha deportiva de Salamanca que dejó 11 muertos (Fiscalía de Guanajuato)

Sheinbaum confirma investigación por ataque en Salamanca

El tema fue abordado durante la conferencia matutina del lunes 26 de enero de 2026, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Fiscalía de Guanajuato está a cargo de la investigación del ataque armado ocurrido en Salamanca.

La mandataria federal informó que el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, mantiene coordinación con las autoridades estatales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y solicitó que se brinde mayor información conforme avancen las investigaciones.