Alfonso Jesús Baca, alcalde de Paraíso, denuncia la falta de rutas de evacuación tras incendio de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

“Creo que debemos de trabajar en conjunto los 3 niveles de gobierno para buscar una salida de emergencia, porque ese día, desafortunadamente, la salida de emergencia que es la única entrada y salida se bloqueó” Alfonso Jesús Baca, alcalde de Paraíso

Exhibió que le ha solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) mayores medidas para proteger a la población en caso de una emergencia mayor relacionada con la refinería.

Alcalde de Paraíso exhibe que no hay rutas de evacuación tras incendio en Dos Bocas

El 17 de marzo se registró un incendio en la barda perimetral de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

🔴 Crece la preocupación tras el incendio en la refinería Olmeca: no existen rutas de evacuación claras ante una emergencia mayor.



El alcalde Alfonso Jesús Baca pidió a Pemex instalar sensores para medir la calidad del aire y activar un sistema de alertas en la zona.



“Creo que… pic.twitter.com/cwZBXtVfhY — Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2026

Tras los hechos registrados, el alcalde de Paraíso denunció que no existen rutas de evacuación para una emergencia mayor.

Alfonso Jesús Baca señaló que deben de trabajar en conjunto los 3 niveles de gobierno para buscar una salida de emergencia.

Y es que puntualizó que actualmente solo existe una salida y entrada, la cual se bloqueó durante el incendio del 17 de marzo.

Es por ello por lo que el alcalde de Paraíso pide que se construya un camino adicional para que se pueda aplicar el plan de respuesta de emergencia y las personas puedan salir ante cualquier emergencia.

“Fue bloqueada por que no tenemos por donde entrar y salir porque es la única que tenemos, la única desviación a Dos Bocas es la entrada y salida a la vez. No tenemos un camino, una carretera, adicional para poder aplicar el plan de respuesta de emergencia” Alfonso Jesús Baca, alcalde de Paraíso

Alcalde de Paraíso pide a Pemex mejores medidas para proteger a la población tras incendio en Dos Bocas

En video compartido por Azucena Uresti, Alfonso Jesús Baca no solo denunció la falta de rutas de evacuación.

Sino que, además, destacó que desde hace tiempo atrás le ha pedido ha Pemex la instalación de sensores para medir la calidad del aire.

También la activación de un sistema de alertas en la zona que permita avisar a la población en caso de alguna emergencia.

El alcalde de Paraíso señaló que con estas medidas se busca proteger a la población ante cualquier emergencia que ocurra en la refinería Dos Bocas.

“Estamos solicitándole, desde mucho tiempo atrás, la medición de la calidad del aire, que nos puedan colocar alarmas que sean visibles y audibles, para que en caso de alguna emergencia podamos salir” Alfonso Jesús Baca, alcalde de Paraíso