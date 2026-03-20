Luis Ramírez, hijo de Ezequiel Ramírez —una de las 5 personas que murieron en el incendio en Dos Bocas, Tabasco— exigió que Pemex responda y haga justicia por los hechos.

“Que responda, que sea responsable de los hechos, que se haga responsable y que se haga justicia, lo que se tenga que hacer” Luis Ramírez

Así lo planteó al señalar que lo que le interesa a los familiares de las víctimas es que las investigaciones que lleva a cabo la empresa paraestatal permitan saber qué pasó realmente.

Asimismo, advirtió que los deudos de los fallecidos no van a cesar en sus exigencias, toda vez que acusó que la responsabilidad de las muertes es exclusiva de Pemex.

Familiares de víctimas de incendio en Dos Bocas exigen que Pemex haga justicia

En medio de las investigaciones que Pemex realiza en torno al incendio en Dos Bocas que dejó 5 muertos, familiares de las víctimas exigieron que se haga justicia por lo ocurrido.

Entrevistado por medios locales, Luis Ramírez, hijo de uno de los trabajadores que murió en el siniestro, demandó que las indagatorias que se efectúan lleguen hasta el fondo.

“Más que nada nosotros queremos pues llegar a fondo con esas investigaciones” Luis Ramírez

Incendio en Dos Bocas (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

En ese sentido, dijo estar consciente de que con el paso de los días se revelarán videos e imágenes del incendio en Dos Bocas, pues los familiares quieren conocer a detalle.

Lo anterior debido a que la intención de los deudos es revisar a detalle las pesquisas que se ejecutan para así evitar que se puedan presentar irregularidades.

Hijo de víctima de incendio en Dos Bocas culpa a Pemex

Al expresar sus deseos por conocer a detalle las investigaciones que se llevan a cabo en torno al incendio en Dos Bocas, el hijo de la víctima mortal acusó que solo Pemex es responsable del incidente.

Con respecto a lo anterior, Luis Ramírez señaló que no hay otro culpable del incendio ocurrido el 17 de marzo, pues en las indagatorias preliminares se pudo confirmar que todo ocurrió por una fuga de aguas aceitosas.

“Ellos son los responsables, no hay otra persona, no hay otra. Ya estaba reportada la fuga. Entonces, ¿por qué le dieron ingreso a la unidad? Entonces, este, PEMEX que se haga responsable” Luis Ramírez

Ante dicha situación, cuestionó sobre la identidad del responsable de permitir el ingreso de un automóvil, que fue el causó la combustión del líquido, por lo que insistió en señalar a Pemex por los hechos.

Incluso, dijo que solo la empresa productiva del estado mexicano tiene la obligación de cumplir con la respectiva reparación de daños que se generaron por el incendio en Dos Bocas.