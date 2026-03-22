Luego del incendio registrado en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de México continúan con las labores de limpieza, contención y recuperación ambiental.

De acuerdo con un comunicado oficial, hasta el momento se han recolectado aproximadamente 240 kilos de residuos impregnados con crudo en la zona afectada.

El Gobierno de México informó que se mantiene un operativo interinstitucional tras la presencia de hidrocarburos detectada en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, incidente que dejó cinco personas muertas y provocó daños ambientales en la región.

La emergencia fue reportada desde el 17 de marzo, cuando se registró el incendio en instalaciones cercanas a la refinería ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Incendio en Dos Bocas (Especial)

Gobierno de México y Pemex recolectan 240 kilos de residuos con crudo tras incendio de Dos Bocas

En el operativo de limpieza y contención participan diversas instituciones federales y estatales, además de Pemex, entre ellas:

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades)

Las dependencias realizaron recorridos de supervisión en el muelle y en la playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas.

También se llevaron a cabo reuniones de coordinación para implementar medidas inmediatas de contención, limpieza y evaluación del impacto ambiental provocado por el derrame de hidrocarburos.

Durante las inspecciones se verificaron los trabajos realizados por una empresa especializada contratada para atender el incidente, así como las labores de recuperación de residuos en la dársena y zonas conectadas con cuerpos de agua.

Hasta ahora, las autoridades informaron que se han recolectado alrededor de 240 kilogramos de material contaminado con crudo.

Pemex continúa trabajos en Río Seco

Las labores de recuperación también se mantienen en Río Seco, donde Pemex y la Secretaría de Marina instalaron barreras de contención para confinar el hidrocarburo y evitar su dispersión hacia la laguna Mecoacán.

Además, se realizan trabajos de recolección mediante cordones oleofílicos, materiales especializados para absorber hidrocarburos.

La Profepa mantiene recorridos de inspección en la zona del Río Seco con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental durante la atención del incidente.

Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que dará seguimiento técnico al caso, realizará una inspección en sitio y solicitó a Pemex la elaboración de una Investigación de Causa Raíz, conforme a la normativa vigente.