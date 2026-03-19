La Fiscalía de Tabasco y Pemex llevan a cabo investigaciones por separado para determinar las causas del incendio en Dos Bocas que dejó un saldo de 5 muertos y varios heridos.

“Hay un proceso de una investigación de la causa raíz de ese incidente” Armando Pulido Pardo

Así lo reveló el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Pardo, quien destacó que las pesquisas de Pemex buscan llegar a la causa “raíz” del siniestro.

En torno a los trabajos que efectúa la Fiscalía de Tabasco, el funcionario indicó que se despliegan para tomar acciones que permitan poner en marcha procesos de prevención.

Pemex investiga incendio en Dos Bocas para determinar la causa raíz

La mañana del martes 17 de marzo se registró un incendio a las afueras de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, que dejó un saldo de 5 muertos y varios lesionados.

Sobre el caso, Pemex informó que el siniestro se generó debido a un derrame de agua aceitosa que se prendió en fuego afuera de la barda perimetral de la planta refinadora.

“Hay un proceso de una investigación de la causa raíz de ese incidente ocurrido en la refinería, que se va a realizar por propio procedimiento de Petróleos Mexicanos Armando Pulido Pardo

Incendio en Dos Bocas (Tomada de video)

Sin embargo, dado que se desconoce qué fue lo que generó las llamas, Pemex lleva a cabo una investigación con la que pretende determinar con precisión la “causa raíz” de los hechos.

Al respecto, Armando Pulido Pardo destacó que la empresa productiva del estado mexicano despliega las pesquisas para establecer qué pasó, pero hasta el momento se desconocen los detalles.

Fiscalía de Tabasco también investiga incendio en Dos Bocas

Mientras Pemex lleva a cabo una investigación por el incendio en Dos Bocas, la Fiscalía de Tabasco también abrió un proceso propio para determinar con exactitud qué pasó en el siniestro.

Sobre ello, Armando Pulido Pardo dijo que el proceso de la fiscalía estatal también busca generar acciones y analizar qué se puede hacer a futuro para evitar casos similares.

“La Fiscalía General del Estado va a iniciar una investigación para lo ocurrido y pues para tomar a acciones y ver cuáles son las áreas de oportunidad en los procesos” Armando Pulido Pardo

Cabe destacar que en posturas preliminares sobre lo ocurrido, el gobierno de Tabasco rechazó la versión de Pemex sobre un derrame como causa y afirmó que el siniestro se desató por la caída de un rayo.

No obstante, la versión que fue dada a conocer por la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, no ha sido retomada ni repetida por ninguna otra autoridad del estado.