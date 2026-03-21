La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que está dando seguimiento, junto a Petróleos Mexicanos (Pemex), al incendio de la refinería Olmeca, en Dos Bocas.

El siniestro en la refinería Dos Bocas ocurrido el pasado 17 de marzo, dejó un saldo de cinco personas muertas y daños al ambiente, por lo que la ASEA ya evalúa estos posibles impactos.

ASEA y Pemex evalúan daño tras incendio en refinería Dos Bocas

A través de un comunicado, la ASEA comentó que, tras lo ocurrido en la refinería Dos Bocas, se puso en contacto con Pemex a fin de evaluar las causas del siniestro y sus consecuencias.

Tabasco contradice a Pemex: rayo causó incendio en Dos Bocas (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

La ASEA indicó que realiza labores de supervisión técnica para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente.

El incidente, registrado fue clasificado como Tipo 3 conforme a la normatividad vigente, es investigado por la ASEA y Pemex sobre si existen irregularidades que ameriten la imposición de medidas correctivas o sanciones.

Como parte del seguimiento, autoridades también mantienen bajo revisión posibles afectaciones ambientales, luego de que se detectaran residuos de hidrocarburos en un río cercano a la refinería Dos Bocas.

De manera paralela, instancias federales iniciaron peritajes para esclarecer los hechos. El caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y operación en esta refinería.