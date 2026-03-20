A unos cuantos días del incendio en Dos Bocas que dejó un saldo de 5 muertos, se reporta un derrame de hidrocarburos que ocurre cerca de la misma refinería.

De acuerdo con la información que ya fue confirmada por la Secretaría de Marina, el derrame de combustible se detectó en el Río Seco, cuerpo acuoso que colinda con la planta petrolera.

Debido a la presencia del hidrocarburo, autoridades marítimas impusieron un cerco en la zona, pues han señalado que el material representa un riesgo para la navegación y la pesca.

Autoridades advierten de riesgos por derrame de hidrocarburo en río cercano a Dos Bocas

En la víspera del 19 de marzo, a tan solo 2 días del incendio en la refinería Olmeca que dejó 5 muertos y varios heridos, autoridades detectaron un derrame de hidrocarburo en la misma zona.

En un reporte, la Capitanía de Puerto Regional de Dos Bocas de la Semar, confirmó que hay residuos de combustibles en partes del Río Seco, el cual se ubica a las afueras de la refinería.

Por medio de un reporte sobre la situación, el organismo encargado de la vigilancia marítima de la zona, alertó que la presencia del hidrocarburo en Río Seco, sí representa un riesgo.

“Se ha detectado en inmediaciones del Rio Seco, que colinda con la Refinería Olmeca, residuos de hidrocarburo, el cual representa un riesgo para la navegación, la seguridad marítima y el medio ambiente” Capitanía de Puerto Regional de Dos Bocas

Debido a lo anterior, las autoridades impusieron una restricción debido a la cual no es posible navegar en el Rio Seco y tampoco se pueden llevar a cabo actividades de pesca.

Ante ello, la capitanía refirió que ya se estaban realizando las aciones de “evaluación, contención y mitigación” para reducir los impactos ambientales y restablecer las condiciones seguras.

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