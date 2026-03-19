La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrió una investigación tras el incendio que provocó la muerte de cinco personas en la refinería Dos Bocas.

“La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las investigaciones correspondientes, luego de un incendio registrado al interior de una refinería de Paraíso, Tabasco” FGR

Ante la polémica sobre el lugar donde iniciaron los hechos, la FGR se refirió al “incendio registrado al interior de una refinería”.

FGR en Tabasco inicia investigación por incendio en Dos Bocas

La FGR ordenó la presencia de policías ministeriales de su sede en Tabasco para realizar las siguientes acciones:

Inspecciones

Entrevistas a testigos

Recabar videos de cámaras de seguridad

También participan peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que son expertos en:

Criminalística de campo

Fotografía forense

Incendios y exposiciones

Mecánica y eléctrica

La FGR aseguró que llevará a cabo todas las diligencias hasta saber las causas que originaron el incendio.

Claudia Sheinbaum adelantó investigaciones a cargo de la FGR

El anuncio de la FGR se dio por la noche del 18 de marzo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo por la mañana que la FGR iba a emprender las investigaciones ya que a esa institución le corresponde hacer el peritaje.

No obstante, durante la conferencia mañanera del 18 de marzo, la presidenta dijo que el incendio fue en la parte exterior de la refinería Dos Bocas “hacia el puerto”.

En ese momento confirmó la información que ya se tenia, sobre cinco personas las que murieron y que cuatro de ellos eran trabajadores externos y una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque las investigaciones van a continuar, lo que se sabe de manera preliminar es que las intensas lluvias provocaron el derrame de las llamadas “aguas aceitosas”, que son un residuo de la industria petroquímica.