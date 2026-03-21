Tras el incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, pobladores cercanos a la zona reportaron que hidrocarburos llegaron hasta el río Seco, lo que afectó actividades de pesca.

Ante este suceso, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que ya se trabaja en la recolección de los residuos, por lo que se instalaron barreras de protección en el río Seco.

Inician labores de limpieza en río Seco tras derrame de hidrocarburos en Dos Bocas

El pasado 17 de marzo se reportó un fuerte incendio en los alrededores de la refinería Dos Bocas, que dejó un saldo de cinco personas muertas, así como afectaciones al medio ambiente.

Derrame de hidrocarburo cerca de Dos Bocas (@LumaLpez1/X)

Tras el siniestro, se identificó la presencia de hidrocarburos en el río Seco y, presuntamente, sería consecuencia del incendio en Dos Bocas, aunque esto aún no se ha confirmado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló que ya se trabaja en la limpieza del río Seco, pero no especificó si el derrame fue conseguía del incendio en Dos Bocas.

Para la recolección del hidrocarburo se emplea un equipo especializado hecho de material absorbente, de manera que se pueda hacer la limpieza garantizando los mínimos impactos ambientales.

Respecto a las afectaciones económicas, pescadores de la zona denunciaron que los peces obtenidos en el río Seco estaban contaminados, por lo que tuvieron que desecharlos, esto representa una pérdida total.