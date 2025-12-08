La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que explique la reclasificación del delito por el que se investiga la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán.

“Todavía está en investigación para poder dar una explicación de lo que pasó… el día de mañana espero que pueda haber más información… Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía… tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y también saber exactamente qué pasó… fue algo de la Fiscalía” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este lunes 8 de diciembre luego de que se puntualizó que la investigación por lo ocurrido en Coahuayana no va por el delito de terrorismo sino solo por el de delincuencia organizada.

Claudia Sheinbaum dijo que la explicación que se va a dar por la FGR de Ernestina Godoy tiene que ver con lo que se obtenga de las investigaciones inicialmente y con términos del Código Penal.

Funcionarios explicarán qué pasó con el coche bomba en Coahuayana el martes 9 de diciembre

Claudia Sheinbaum dijo que el día martes 9 de diciembre se va a llevar acabo el informe de seguridad por lo que se podría abordar el tema con diversos funcionarios.

Cabe recordar que el 6 de diciembre, la fiscal Ernestina Godoy anunció que el caso se investiga como terrorismo y a medio día del 7 de diciembre aclaró que se investigaba por delincuencia organizada.

En su comunicado, Ernestina Godoy lamentó la pérdida de vidas, que a este día lunes 8 de diciembre se sabe que ascienden a seis.

¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre el coche bomba en Coahuayana?

En su comunicado del 6 de diciembre por la tarde, Ernestina Godoy dijo que las investigaciones iban a ser emprendidas por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo) y que participaba la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y tráfico de Armas (UEITATA) en la “investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.

Pasado el medio día del domingo 7 de diciembre, detalló que la investigación la lleva la Femdo pero ya no menciona a la UEITATA y en su lugar menciona al Gabinete de Seguridad, que incluye a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes “realizan diligencias… por delincuencia organizada”.