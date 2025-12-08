La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, y su posible llegada desde el estado de Colima.

Lo que se sabe hasta ahora es que el coche bomba explotó el sábado 6 de diciembre a las 11:40 horas, frente a la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

No obstante, la camioneta Dodge Ram tipo Dakota color negra con explosivos llegó alrededor de las 8:00 horas, de acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Camioneta que explotó en Cuahuayana habría llegado desde Colima por la Carretera 200

La Fiscalía local informó que la FGR atrajo la investigación en la que se incluye esclarecer la llegada de la camioneta desde Colima.

La ruta usada habría sido por la Carretera 200 que va de Nayarit a Chiapas uniendo a varios estados del Pacífico.

La cifra de muertos subió de cinco a seis en últimas horas, dos no identificados y al menos uno de ellos responsable de la explosión.

Ernestina Godoy aclara que se investiga explosión en Coahuayana como delincuencia organizada

Por su parte, Ernestina Godoy aclaró que la investigación se abrió por el delito de delincuencia organizada.

Inicialmente hubo confusión sobre si el tema sería investigado como terrorismo. El asunto lo lleva la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) con apoyo de dependencias del Gabinete de Seguridad.

Entre ellos se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales con especialidades en: