Fiscal de Michoacán identifica a víctimas de explosión en Coahuayana y uno de ellos sería el conductor del coche bomba.

Carlos Torres, fiscal de Michoacán, confirma que la explosión en Coahuayana dejó 5 muertos y siete heridos.

Víctima identificada de la explosión en Coahuayana sería el conductor del coche bomba

El sábado 6 de diciembre se registró una explosión al exterior del cuartel de policías comunitarios de Coahuayana en Michoacán.

En la escena se encontró un coche bomba donde viajaban dos personas, los cuales murieron de inmediato.

🔴Carlos Torres, fiscal de Michoacán, notificó que el saldo de la explosión en Coahuayana es de cinco fallecidos y siete heridos.



Tres víctimas eran policías comunitarios y dos aún no han sido identificadas.

Hasta el momento se contabilizan 5 muertos; dos murieron de forma inmediata en el lugar y otros tres murieron en el hospital de Coahuayana.

Tres de las víctimas eran policías y ya fueron identificados por sus familiares.

Los otros dos cuerpos no han sido identificados y se especula que uno de estos era la persona que manejaba el vehículo que transportaba explosivos.

Mientras que las 7 personas lesionadas; de estas son atendidas en diversas clínicas de Coahuayana, mientras que uno fue trasladado a un hospital de Morelia.

Coche bomba en Coahuayana, Michoacán. (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

FGR atrajo el caso de la explosión del coche bomba de Coahuayana

La Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de investigar la explosión del coche bomba afuera del cuartel de policías de Coahuayana.

La FGR inició las diligencias correspondientes en torno a la carpeta de investigación del caso, la cual fue iniciada por delincuencia organizada.

Peritos del Centro Federal Pericial Forense y policías ministeriales se trasladaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones necesarias.

La explosión del coche bomba en Coahuayana ocurrió a las 12:00 horas; dos policías murieron en el lugar y uno más murió en el hospital.

Hasta el momento no se ha identificado a los agresores y se teme que el número de víctimas aumente debido a la gravedad de dos de los heridos.