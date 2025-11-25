Agricultores en Sinaloa piden un pago de 7 mil 500 pesos por tonelada de maíz durante el bloqueo del 24 de noviembre.

Los productores agrícolas de Sinaloa exigieron pagos justos por sus productos en el bloqueo de carreteras.

Exigen agricultores en Sinaloa pago de 7,500 pesos por tonelada de maíz

Durante el bloqueo de transportistas, los agricultores en Sinaloa solicitaron el pago de 7,500 pesos por tonelada de maíz y la liquidación de apoyos pendientes para cultivos.

Un número reducido de agricultores se manifestaron cerrando de forma total la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en Guasave.

Agricultores en Sinaloa piden un pago de 7,500 pesos por tonelada de maíz (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro.com / José Betanzos Zárate )

Con tractores, los agricultores de Sinaloa arribaron para detener el paso de vehículos en la carretera que conecta el norte con el centro de la ciudad.

No obstante, por momentos durante el día se concedió el paso de autos y algunos vehículos de emergencia. Aunque el arribo de tráilers complicó la zona.

La movilización de agricultores de Sinaloa también se dio en una empresa en la Zona Industrial de Los Mochis.

En ese lugar, los agricultores expresaron que se mantendrían de forma indefinida hasta que se les cumplieran sus demandas .

Algunas de las casetas afectadas por el bloqueo de transportistas fueron las de:

El Pisal

Navolato

Costa Rica

Mientras que las casetas de Culiacán, Mazatlán, Alhuey y Angostura no presentaron problemas para operar.

Gobernador de Sinaloa pide agricultores no afectar a terceros durante su protesta

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fijó su postura ante las protestas de agricultores.

El mandatario expresó su respeto ante los bloqueos que realizaron los agricultores en carreteras.

No obstante, exhortó a los inconformes para que no afectaran a terceros mientras realizaban su protesta.