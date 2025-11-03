Los productores de maíz en Jalisco retomarán las negociaciones con empresarios y el gobierno para fijar el precio del grano, así lo reportó Salvador Zamora, secretario de Gobierno estatal.

Según la información dada por el secretario Salvador Zamora, el gobierno de Jalisco y autoridades federales se reunirán con los productores de maíz el próximo miércoles 5 de noviembre.

Bloqueos de agricultores en Michoacán, Guanajuato y Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Respecto a si prevén que se den más bloqueos carreteros, el secretario Salvador Zamora dijo que no, pues ya hay acuerdo alcanzado entre el sector agrícola y las autoridades estatales.

El secretario de Gobierno de Jalisco aseguró que hay una diálogo de respeto con los productores de maíz, pero que espera que no haya bloqueos pues tienen un impacto negativo en la economía local.

“Creo que hay una comunicación de respeto y esperamos que ya no haya afectaciones, porque la verdad es que el saldo final de los bloqueos fue, desafortunadamente, muy alto, con el impacto económico”. Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco

Pese a que aún no se tiene un estimado de la pérdida económica provocada por los bloqueos, Salvador Zamora insistió en la importancia de construir acuerdos que beneficien a los productores de maíz.