Hoy domingo 23 de noviembre, un grupo de campesinos reventaron una mesa de negociación en el estado de Campeche, debido a la ausencia de grandes empresas compradoras de maíz.

De acuerdo con los reclamos, los campesinos de Campeche acusaron al subsecretario de Desarrollo Agrario, Leonel Cota Montaño, de incumplir con los acuerdos pactados por el precio del maíz.

Bloqueos de agricultores (Jorge Ortega Pérez / Jorge Ortega Pérez )

Campesinos rompen mesa de negociación por ausencia de grandes compradores de maíz; acusan falta de apoyo federal

Este domingo, autoridades federales llevaron a cabo una mesa de negociación con agricultores de Campeche, con el objetivo de negociar el precio del maíz por parte de grandes empresas compradoras.

Sin embargo, los campesinos se mostraron inconformes, reventando la mesa con golpes y reclamos por que un grupo de 5 grandes empresas no se encontraban presentes.

Acusaron que las autoridades habían acordado que, de 700 mil toneladas de maíz, se les garantizaría un pago de al menos 7 mil 200 pesos por tonelada.

Además, señalaron que hasta el momento el gobierno federal no ha entregado insumos prometidos.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, los campesinos de Campeche reclaman que no han obtenido herramientas, tales como básculas, y incluso centros para almacenar el maíz, pues este se pierde debido a ello.

Los campesinos de Campeche señalaron falta de apoyo federal, pues aseguran que “están solos” frente a las compradoras de maíz, las cuales prefieren importar maíz transgénico que comprar su producto.

Por tal motivo, insistieron en lograr un acuerdo para el martes 25 de noviembre, o de lo contrario amenazan con bloquear la entrada de varias empresas.