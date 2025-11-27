Integrantes de grupos de transportistas y agricultores continúan en la defensa de su lucha, por lo que rechazan los señalamientos de criminalización en su contra.

Esto toda vez que acudieron a la Cámara de Senadores, en donde ante la presencia de secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reiteraron que sus demandas son legítimas.

Transportistas y agricultores rechazan criminalización

Transportistas y agricultores reiteraron que continuarán con sus manifestaciones, toda vez que no han alcanzado acuerdos favorables a su causa con las autoridades federales.

En este sentido, rechazaron ser criminales, pues reiteran que su prioridad es la seguridad y lograr precios justos para el campo.

Bloqueo de transportistas (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Por ello, defendieron su causa ante Ariadna Montiel, a quien le pidieron llevara su mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cercanía con ella.

Y es que tanto transportistas como agricultores, acusan la posibilidad de que funcionarios federales estén malinformando a la presidenta de México sobre el motivo de las manifestaciones.

Aseguran que existe la posibilidad de que la información que se le entrega a la presidenta no sea correcta, por lo que le solicitaron a la secretaria del Bienestar hacer llegar su mensaje.

En tanto, señalaron que los bloqueos carreteros continuarán e incluso aumentarán durante los próximos días ante la falta de acuerdos que resuelvan sus demandas.