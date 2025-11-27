Hoy miércoles 26 de noviembre de 2025, agrupaciones del campo y transporte cancelaron una reunión con el Partido Acción Nacional (PAN) por motivos políticos.

Y es que integrantes de ambos sectores tenían pactada una reunión con senadores del PAN para analizar sus demandas; sin embargo, finalmente rechazaron acudir.

Agrupaciones del campo y transporte desistieron de encuentro senadores del PAN por motivos políticos

Este miércoles, integrantes de diversas agrupaciones del campo y transporte acudieron a la sede de la Cámara de Senadores.

Esto, toda vez que llevarían a cabo una reunión con integrantes del Grupo parlamentario del PAN con el objetivo de presentar sus demandas y analizar posibles soluciones a estas.

No obstante, las agrupaciones del campo y transporte decidieron cancelar el encuentro con la finalidad de evitar señalamientos políticos en su contra, tales como los que hiciera de manera directa Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Agrupaciones del campo y transporte cancelan reunión con el PAN por motivos políticos (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

En su presencia en el Senado, intentaron sostener un diálogo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien se encontraba en el recinto, bajo el argumento de su cercanía con presidencia.

Al no lograr esta situación, finalmente las agrupaciones del campo y transporte se retiraron de la Cámara de Senadores, no sin antes advertir la posibilidad de incrementar los bloqueos carreteros ante la falta de acuerdos con las autoridades federales.