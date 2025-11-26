Los productores de maíz en Campeche aceptaron la propuesta económica presentada por Grupo Maseca, consolidando un acuerdo que eleva el ingreso por tonelada mediante apoyos gubernamentales estratégicos.

El consenso alcanzado fue celebrado por agricultores estatales, quienes destacaron que el precio fijado supera incluso al ofrecido en regiones tradicionalmente competitivas como el Bajío mexicano.

Acuerdo entre Sader y productores de maíz en Campeche

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que el pacto permitirá avanzar en la comercialización de la cosecha local, garantizando mejores condiciones para pequeños y medianos agricultores campechanos.

La dependencia federal indicó que el convenio mantiene similitudes con los alcanzados en entidades del Bajío, con apoyos directos por tonelada para fortalecer el ingreso rural.

El acuerdo establece un precio base de 5 mil 850 pesos por tonelada, al que se añaden apoyos federales y estatales previamente comprometidos.

Los productores destacaron que este año proyectan lograr una cosecha récord superior a 700 mil toneladas listas para comercializar en diversas empresas nacionales.

Además, agradecieron a autoridades federales y estatales por el respaldo otorgado en semillas, fertilizantes y gestiones enfocadas en asegurar precios justos para el maíz local.

Sader informó que Alimentación para el Bienestar adquirirá treinta mil toneladas con precio de garantía, fortaleciendo la venta para pequeños productores estatales.

Campesinos advirtieron que, aunque descartan protestas, exigirán evitar recortes presupuestales al sector agropecuario en la próxima discusión legislativa estatal.

Puntos clave del acuerdo entre Sader y productores de Campeche:

Precio base de 5 mil 850 pesos por tonelada ofrecido por Maseca

Apoyo federal adicional por 800 pesos por tonelada

Aporte estatal de 150 pesos por tonelada para fortalecer el ingreso

Total de 6 mil 800 pesos por tonelada asegurado para los productores

Compra de 30 mil toneladas por parte de Alimentación para el Bienestar con precio de garantía

Proyección de cosecha récord de 700 mil toneladas en el estado

Compromiso de diversas empresas para adquirir el maíz campechano