Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua, defendió la entrada de agentes de Estados Unidos a México, afirmando que todo se realiza conforme a la ley.

Citando a la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que el ingreso de los agentes extranjeros es legal, toda vez que en las reuniones de seguridad fronteriza en Chihuahua participa la Cancillería.

“La colaboración, y la misma Presidenta (Claudia Sheinbaum) lo dijo, es algo legal siempre y cuando esté la Cancillería; en todas nuestras reuniones y grupos de trabajo operamos bajo el protocolo de seguridad fronteriza, donde participan todas las autoridades, incluso la Cancillería” Gilberto Loya Chávez, titular de la SSP de Chihuahua

Pese a que defendió la legalidad de los ingresos, el titular de la SSP de Chihuahua no confirmó si agencias de Estados Unidos ya disponen de un espacio físico en la Torre Centinela para realizar operativos en México.

Torre Centinela en Chihuahua tendrá un piso para agencias de Estados Unidos. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

SSP de Chihuahua contempló establecer agencias de la DEA, FBI y CIA en Torre Centinela

En entrevista con medios, el titular de la SSP de Chihuahua negó que exista financiamiento de Estados Unidos en la Torre Centinela y evitó responder sobre la presencia de extranjeros en la misma.

Sin embargo, en declaraciones anteriores, el propio titular había dicho que dentro del modelo de la Torre Centinela se contemplaba la participación de agencias estadounidenses como:

DEA

FBI

HSI

CBP

CIA

También comentó que se había pensado en concentrar esas instancias en el piso 18 para tareas de análisis y coordinación, lo que provocó especulaciones al evadir el tema.

SSP de Chihuahua defiende entrada de agentes de Estados Unidos a México (Especial)

Maru Campos evita posicionarse por agentes de Estados Unidos en México

La gobernadora Maru Campos evitó posicionarse por agentes de Estados Unidos en México, ya que los hechos aún están bajo investigación.

“No puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación. Yo solamente quiero decirles a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen a una gobernadora que bajo los hechos, (0:11) no bajo los dichos, ha gobernado con total transparencia”. Maru Campos

Además, afirmó que su Gobierno ha actuado correctamente y reiteró que seguirá combatiendo el narcotráfico y la violencia en el estado.