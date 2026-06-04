En un acto protocolario celebrado en el Salón de Plenos, la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, entregó un reconocimiento a Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Fútbol Cruz Azul, por su destacada trayectoria, liderazgo institucional y su firme contribución al fortalecimiento del deporte nacional.

La iniciativa impulsada originalmente por el diputado Ándres Villegas Mendoza y respaldada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Pável Gaspar Ramírez, formalizó el galardón tras los recientes logros de la institución celeste en la Liga MX.

Durante su intervención, Víctor Velázquez recordó los logros deportivos en su primera gestión, destacando cinco títulos oficiales: dos torneos de Liga MX, una Copa de Campeones de la CONCACAF, una Súper Copa y un Campeón de Campeones, así como dos reconocimientos como Equipo de la Temporada.

Además, expresó su gratitud hacia el cuerpo legislativo y extendió el galardón a toda la estructura de la organización.

Me siento muy honrado con esta distinción. A nombre de las socias y socios de la Cooperativa La Cruz Azul, de sus trabajadores, y de todos los integrantes del Club de Futbol Cruz Azul (...) quiero agradecer al Congreso del Estado de Puebla por reconocer nuestra contribución al deporte, y por nuestro reciente campeonato de Liga MX. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Fútbol Cruz Azul

a LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, entregó un reconocimiento a Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul. (Cortesía)

La décima nació en Puebla

El directivo conmovió a los asistentes al explicar lo que Puebla representa para la historia reciente del equipo de fútbol, vinculando directamente al estado con la obtención de su último título de la Liga MX, porque indicó que la décima nació en Puebla.